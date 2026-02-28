LAVORAVANO NEL CANTIERE SOSPESO, RUBANDO ANCHE L'ELETTRICITÀ CON UN ALLACCIO ABUSIVO. SCATTANO I SIGILLI



Proseguivano i lavori in un cantiere edile di Tortoreto nonostante un provvedimento di sospensione già in vigore per gravi violazioni in materia di sicurezza e lavoro irregolare. Per questo i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Teramo hanno disposto il sequestro preventivo dell’intera area, ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il cantiere era stato già oggetto, nel mese di gennaio, di un’attività di vigilanza congiunta tra N.I.L. e Ispettorato territoriale del lavoro (ITL), che aveva portato alla sospensione dell’attività imprenditoriale: gli accertamenti avevano infatti rilevato irregolarità in materia di sicurezza e una presenza di manodopera irregolare pari al 75%. Nel corso di questa settimana i militari sono tornati sul posto per verificare il rispetto del provvedimento e hanno riscontrato la presenza di operai intenti a lavorare all’interno dell’area, nonostante la sospensione fosse ancora efficace. Per l’inosservanza sarà inoltrata segnalazione all’Autorità giudiziaria. Ulteriori controlli eseguiti ieri hanno fatto emergere un elemento ritenuto particolarmente grave: l’impianto elettrico di cantiere risultava alimentato tramite un collegamento diretto a un quadro situato in un locale tecnico destinato a centraline e apparati di diverse società telefoniche, estraneo ai lavori di ristrutturazione in corso. Il locale, caratterizzato da impianti ad alto amperaggio, era accessibile e utilizzato senza alcuna autorizzazione delle società titolari. L’allaccio, realizzato senza titolo e privo di autorizzazioni, avrebbe comportato rischi rilevanti sia per la sicurezza dei lavoratori sia per l’integrità delle infrastrutture tecnologiche presenti, considerato che in ambienti di questo tipo possono operare solo tecnici specializzati. Alla luce della prosecuzione delle attività nonostante la sospensione e dell’allaccio abusivo a infrastrutture sensibili, i Carabinieri del N.I.L. hanno quindi proceduto al sequestro preventivo d’iniziativa dell’intero cantiere.