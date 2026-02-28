EDUCAZONE EMOTIVA / IMPORTANTE INCONTRO A TORTORETO

L’Amministrazione Comunale di Tortoreto organizza un importante evento dedicato al mondo dell’educazione e della crescita emotiva delle nuove generazioni dal titolo “GENITORI IN ANSIA: TRASFORMARE LE PAURE NELLE ALI DI TUO FIGLIO” che vedrà come relatore il Dott. Stefano Rossi, psicopedagogista, scrittore e divulgatore, tra i maggiori esperti italiani sui temi dell’adolescenza, delle relazioni familiari e dell’educazione emotiva. – a comunicarlo sono il Sindaco Domenico Piccioni e l’Assessore alle Politiche Giovanili Giorgio Ripani – L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è per giovedì 12 marzo 2026, alle ore 18:00, presso la sala congressi del Villaggio Salinello.

L’iniziativa, nata grazie alla proposta della Scuola dell’Infanzia Bambino Gesù, è rivolta ad insegnanti, educatori, genitori e ragazzi e rientra in una più ampia programmazione volta ad offrire molteplici strumenti di supporto nella gestione dei rapporti emotivi con bambini e ragazzi.

Siamo particolarmente soddisfatti di poter ospitare a Tortoreto un professionista di grande valore come il Dott. Rossi – ha commentato il Sindaco Domenico Piccioni – Con piacere, abbiamo voluto coinvolgere tutti gli istituti scolastici del territorio, in un percorso condiviso che mette al centro il benessere e la formazione dei più piccoli e dei giovani.