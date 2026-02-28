UBRIACO E DROGATO PICCHIA LA MADRE E FINISCE IN MANETTE

Ieri sera a Martinsicuro i Carabinieri hanno tratto in arresto – in flagranza di reato – un uomo del posto ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Sin dallo scorso mese di novembre ha messo in atto comportamenti gravi nei confronti della madre convivente da ricondurre a vari episodi di maltrattamento, ieri sera l’ennesimo accadimento che ha visto l’uomo, verosimilmente in stato di alterazione psico-motoria dovuta ad ingestione di alcol e droga, al culmine di un violento litigio, ha percosso la donna, costretta a chiedere l’intervento dei carabinieri al 112nue, per evitare altre e più tragiche. I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno bloccato e dichiarato in stato di arresto l'aggressore. La vittima che è stata medicata dal personale medico del 118, ha riportato lievi lesioni al collo ed alla gamba dx, al momento senza giorni di prognosi.