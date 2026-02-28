CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO IN VIA IRELLI: VERIFICHE SUI BIVACCHI DAVANTI AI NEGOZI

Operazione di controllo questa mattina in via Irelli, dove la Polizia di Stato è intervenuta con pattuglie sul posto per monitorare la situazione nell’area antistante le attività commerciali. L’attenzione degli agenti si è concentrata in particolare su alcuni soggetti che, secondo segnalazioni raccolte negli ultimi giorni, sarebbero soliti sostare e bivaccare quotidianamente nella zona, creando disagi ai titolari degli esercizi e alla clientela. I controlli hanno avuto l’obiettivo di verificare la presenza di eventuali irregolarità e ripristinare condizioni di sicurezza e decoro in un tratto di strada particolarmente frequentato durante le ore di apertura dei negozi. L’attività rientra nell’ambito dei servizi di prevenzione e presidio del territorio disposti per contrastare situazioni di degrado urbano e comportamenti molesti nei pressi delle aree commerciali. Ulteriori verifiche potranno essere effettuate anche nei prossimi giorni, in risposta alle richieste di maggiore attenzione avanzate dagli operatori economici della zona.