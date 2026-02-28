SCIOPERO TRENI, CANCELLATI IN ABRUZZO DUE FRECCIAROSSA

Due treni Frecciarossa risultano cancellati in Abruzzo a causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord

in corso dalle 21:00 di ieri, venerdì 27, alle ore 20:59 di oggi, sabato 28 febbraio. Si tratta del FR 8801 delle 06:52 da Venezia S.Lucia a Lecce e del FR 8816 delle 07:00 da Lecce a Venezia S.Lucia. Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di

sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull'Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito

www.trenitaliatper.it.