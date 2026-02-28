CAFFÈ PER IL SÌ: A TERAMO L’INCONTRO CON GALEAZZO BIGNAMI SUL REFERENDUM GIUSTIZIA

Un appuntamento politico per discutere le ragioni del “Sì” al referendum sulla Giustizia è in programma a Teramo lunedì 3 marzo 2026 alle ore 15.00. L’iniziativa, intitolata “Caffè per il Sì”, si terrà al Caffè San Matteo e vedrà la partecipazione dell’onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati. L’incontro, promosso nell’ambito della campagna referendaria del 22-23 marzo 2026, rappresenta un momento di confronto diretto con i cittadini sui temi della riforma della giustizia. Il format scelto è quello informale del “caffè politico”, pensato per favorire il dialogo e la partecipazione su questioni istituzionali di rilievo nazionale. Nel materiale di invito compare anche il simbolo di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, a sottolineare il sostegno del partito alla consultazione referendaria e alla mobilitazione per il voto favorevole. L’appuntamento teramano rientra in una serie di iniziative territoriali organizzate in vista della consultazione di fine marzo, con l’obiettivo di illustrare contenuti e implicazioni del referendum e rafforzare la presenza del partito sul territorio. La partecipazione è aperta al pubblico.