MUORE NEGLI ORTI DI CARAPOLLO SANTINO MERLETTI, 77 ANNI: STRONCATO DA UN MALORE IMPROVVISO

Tragedia nel pomeriggio di oggi nella zona degli orti di Carapollo, a Teramo, dove ha perso la vita Santino Merletti, 77 anni di Teramo, ex fornaio molto conosciuto nel quartiere di Colleatterrato basso, dove aveva vissuto a lungo con il suo negozio che come noto è ubicato nei pressi dell’ufficio postale. L’uomo si trovava a curare il proprio orto, nell’area poco prima del guado, di Carapollo quando è stato colto da un malore improvviso, con ogni probabilità un infarto. Un ex poliziotto presente sul posto ha tentato immediatamente di prestargli soccorso, ma le condizioni dell’anziano sono apparse da subito gravissime. Nel giro di pochi minuti è arrivato anche il personale sanitario del 118 di Teramo, che ha avviato le manovre di rianimazione avanzata. Nonostante i ripetuti tentativi, purtroppo per Merletti non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso sul posto. La notizia si è diffusa rapidamente in città e nell’area degli orti sono giunti poco dopo anche i familiari e alcuni amici, profondamente scossi dall’accaduto. Santino Merletti è conosciuto da molti come il “fornaio” del quartiere, attività che aveva svolto per anni diventando un volto familiare per generazioni di residenti. La comunità teramana si stringe ora attorno alla famiglia in questo momento di dolore.