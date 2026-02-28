ALPINISTA INFORTUNATO SUL GRAN SASSO: INTERVENTO DEL CNSAS ABRUZZO

Intervento di soccorso sul Dente del Lupo, sotto il Monte Camicia, nel massiccio del Gran Sasso, dove un alpinista è rimasto ferito lungo la via normale. L’uomo, 42 anni, residente a Roma, è scivolato negli ultimi cento metri del percorso riportando la frattura di un arto inferiore. A lanciare l’allarme sono stati i compagni di cordata — quattro alpinisti che si trovavano con lui al momento dell’incidente — rientrati successivamente in autonomia. Sul posto è stato attivato l’elisoccorso del 118 con a bordo il tecnico di elisoccorso del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (CNSAS) e l’equipe sanitaria. L’infortunato, assicurato alla corda e trattenuto dall’alto dai compagni, è stato raggiunto, stabilizzato e recuperato mediante verricello. Completate le operazioni di imbarco, l’alpinista è stato trasferito all’ospedale dell’Aquila per le cure del caso.