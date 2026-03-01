MOVIDA VIOLENTA; RISSA A MANGANELLATE E MAZZE DA BASEBALL TRA RAGAZZINI

Ennesima notte di movida violenta, stavolta con scontri a colpi di rudimentali manganelli, tra bande di adolescenti, in pieno centro storico. Teatro dei fatti, il cuore di Vasto, dove torna l’allarme sicurezza dopo l’ennesimo episodio di violenza giovanile. Un gruppo di ragazzi si è affrontato nelle aree tra le più frequentate e panoramiche del centro storico. Uno scontro a colpi di manganelli e mazze da baseball. I carabinieri stanno ora lavorando per chiarire dinamica e motivazioni dell’accaduto. I partecipanti identificati sarebbero almeno quattro, ma il gruppo appariva più numeroso: diversi ragazzi si sono allontanati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’episodio si inserisce in una sequenza di aggressioni, in un clima crescente di bullismo e violenza tra adolescenti, anche con risse tra ragazzine



Foto elaborazione AI