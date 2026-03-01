COI SOLDI DI “ELEONORA” NASCERÀ IL "PALAMICACCI"

La grande festa per la conquista della Coppa Italia del basket in carrozzina è diventata anche l’occasione per guardare al futuro dello sport giuliese. Durante l’evento organizzato dalla Polisportiva Amicacci, il sindaco Jwan Costantini ha rilanciato l’ipotesi di dotare Giulianova di un vero palazzetto dello sport, struttura da anni invocata per sostenere la crescita della società simbolo della città. La chiave per trasformare l’idea in realtà potrebbe arrivare dal contenzioso in corso con Eni sulla piattaforma offshore “Eleonora”. Al centro della disputa c’è il mancato pagamento dell’Imu, per circa 3 milioni di euro, che secondo il Comune deve essere versata anche per le strutture destinate alla ricerca di idrocarburi. «Abbiamo vinto i primi due gradi di giudizio — ha spiegato Costantini — ma Eni ha deciso di ricorrere in Cassazione, aspetteremo....».