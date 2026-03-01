1° MARZO 1996, L’INIZIO DEL PERCORSO DI TERAMO AMBIENTE: UNA STORIA NATA TRA INCERTEZZE E' DIVENTATA REALTÀ

Era il 1° marzo 1996 quando prese avvio un progetto che muoveva i primi passi tra dubbi e inevitabili incertezze. Quella che allora appariva come una scommessa tutta da costruire si sarebbe trasformata, nel tempo, in una realtà concreta e condivisa, capace di consolidarsi grazie al contributo e alla visione di chi ne fu protagonista fin dall’inizio. In quella fase fondativa un ruolo determinante fu svolto dal presidente Luigi Alessiani e dal dirigente Manrico Polisini, figure che seppero imprimere identità e spirito di squadra al nascente Team, ponendo le basi di un percorso destinato a svilupparsi negli anni. Accanto a loro, l’apporto di Ennio Pirocchi risultò centrale nella definizione dell’impianto progettuale, contribuendo a strutturare l’iniziativa e a orientarne la crescita. A distanza di anni, la data del 1° marzo 1996 resta il riferimento simbolico di un’avventura collettiva che, superando le incertezze iniziali, è divenuta patrimonio di esperienza e memoria condivisa. Un cammino costruito su relazioni, impegno e visione, che continua a rappresentare un punto di partenza e insieme di continuità per la storia del Team.