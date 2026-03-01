VIDEO-FOTO/ LA CITTA' IN LUTTO PER SILVIO CALVARESE, ADDIO AL COMMERCIANTE DAL CUORE GENTILE

Una folla composta e commossa si è raccolta per l’ultimo saluto a Silvio Calvarese, 51 anni, scomparso improvvisamente a causa di un presunto malore mentre si trovava nel suo negozio di informatica in via Roberto Campana, a Teramo. Un dolore che ha attraversato la città e colpito profondamente familiari, amici e conoscenti, uniti nel ricordo di un uomo stimato per la sua dedizione al lavoro e per la sua disponibilità verso gli altri. Calvarese, titolare dell’attività “Root Office informatica”, è stato trovato senza vita all’interno del suo esercizio commerciale chiuso dall’interno. Per consentire l’accesso ai soccorritori è stato necessario infrangere una vetrina del locale. Alla cerimonia funebre, presieduta da don Paolo, carica di silenzio e commozione, erano presenti oggi, numerosi cittadini che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alla famiglia. A piangerlo soprattutto la figlia Sara, di appena dieci anni, la sorella Mariella e il cognato Giacinto, stretti in un dolore difficile da esprimere a parole. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona riservata ma sempre pronta ad aiutare, un professionista serio che aveva costruito con impegno la propria attività, diventata negli anni un punto di riferimento per molti clienti. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra gli affetti più cari, ma anche nella comunità teramana.