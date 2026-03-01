VIDEO-FOTO/ FAMIGLIE E DON PAOLO INSIEME PER I PIÙ PICCOLI: ALLA CHIESA DEL RISORTO NASCE LA STANZA DEI GIOCHI

Un piccolo ma significativo segno di attenzione verso le famiglie e i bambini è nato da pochi giorni nella chiesa del Risorto, a Colleatterrato basso. Su iniziativa di alcuni parrocchiani e con la supervisione di don Paolo, è stata infatti allestita una “stanza dei giochi” pensata per accogliere i più piccoli durante le celebrazioni. L’idea è partita dall’esperienza concreta di tanti genitori che partecipano alla messa con figli molto piccoli: inevitabilmente, in alcuni momenti del rito, i bambini si agitano o iniziano a piangere, rendendo difficile ai genitori seguire la funzione con serenità. Da qui la proposta, subito condivisa dalla comunità, di creare uno spazio dedicato dove i bambini possano trascorrere qualche minuto in tranquillità, senza disturbare la celebrazione e consentendo agli adulti di restare raccolti nella preghiera. La stanza è stata arredata e riempita di giochi grazie alla generosità delle famiglie che frequentano la parrocchia: libri, costruzioni, peluche e materiali educativi sono stati donati e messi a disposizione di tutti, in uno spirito di condivisione che caratterizza la vita della comunità. L’iniziativa sta già raccogliendo apprezzamenti tra i fedeli, che la considerano un gesto concreto di accoglienza verso i più piccoli e di sostegno alla partecipazione delle famiglie alla vita parrocchiale. Un’attenzione semplice ma preziosa, che rende la chiesa del Risorto sempre più luogo aperto e inclusivo per tutte le generazioni. Una novità per Teramo.