IL CASO / ANCHE A GIULIANOVA ABBIAMO UN PARROCO “ALLONTANAFEDELI”

Non solo Colleparco. Anche Giulianova ha il suo parroco "allontana fedeli". Ho letto lo scambio di opinioni sulla parrocchia di San Gabriele di Colleparco, popoloso quartiere di Teramo, e vi ho riconosciuto situazioni analoghe che caratterizzano il comportamento di molti parroci e religiosi, spesso anche giovani.

Papa Francesco, rivolgendosi ai parroci

li esortava ad essere "missionari di sinodalità", valorizzando i carismi dei laici, praticando il discernimento comunitario e promuovendo la fraternità sacerdotale. In una lettera del maggio 2024, invitava i sacerdoti e religiosi a non essere clericali, ma padri autentici che servono il Popolo di Dio, perdonando sempre in confessionale.

I punti chiave del magistero di Papa Francesco ai parroci erano

Valorizzare i Laici: Superare il clericalismo, incoraggiando i laici a condividere la missione parrocchiale e riducendo la solitudine del parroco.

Sinodalità e Ascolto: Praticare il discernimento comunitario attraverso la "conversazione nello Spirito" e costruire parrocchie sinodali, non di "potere".

Fraternità tra Sacerdoti: Promuovere la condivisione tra confratelli e con i propri vescovi, evitando l'isolamento.

Paternità e Misericordia: Essere guide pastorali che perdonano sempre, portando la "carezza della Misericordia" e senza torturare i penitenti.

Missionari nel quotidiano: Accompagnare la vita della comunità, specialmente nelle difficoltà, vivendo il ministero come servizio e non per successo personale.

Essere sacerdote o religioso, essere parroco, non è per tutti; non è un lavoro ma un Carisma. Certo i parrocchiani devono fare la loro parte, ma il parroco non è un "capo", ma è colui che crea la comunità e la tiene insieme, nella verità e nella carità. Se la comunità è divisa e, peggio ancora, se il parroco è divisivo, occorre farsi delle domande. con umiltà, fede ed apertura mentale. Occorre mettere Dio al posto di "io" perché il sacerdote è uno strumento, e deve esserne consapevole.

(lettera firmata)