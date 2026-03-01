FOTO/ TORANO NUOVO FESTEGGIA I 100 ANNI DELLA CONCITTADINA BICE CIUTTI

Un secolo di vita, di ricordi e di affetti custoditi con cura: la comunità di Torano Nuovo si è stretta con emozione attorno alla sua concittadina Bice Ciutti, che oggi ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 100 anni. Per l’occasione, amici, parenti e compaesani hanno voluto farle arrivare un caloroso abbraccio collettivo e i più sinceri auguri, celebrando una donna che rappresenta memoria storica e esempio di vita per l’intero paese. Tra sorrisi, fiori e parole di affetto, la giornata si è trasformata in una festa condivisa, segno tangibile del legame profondo che unisce la comunità alla sua centenaria. A Bice Ciutti giungano gli auguri più affettuosi di tutta Torano Nuovo per questo straordinario compleanno: un secolo vissuto con dignità e amore, patrimonio prezioso per le generazioni presenti e future.