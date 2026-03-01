DANNEGGIA AUTO IN SOSTA E AGGREDISCE SANITARI E CARABINIERI: DENUNCIATO

I Carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo un uomo residente nel Pescarese, ritenuto presunto responsabile dei reati di danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, nel corso della nottata l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe danneggiato diverse autovetture in sosta in via Pescara. Successivamente è stato trasportato dal personale sanitario del 118 all’ospedale di Giulianova per accertamenti. Giunto nel presidio sanitario, avrebbe dato in escandescenza aggredendo personale sanitario e una guardia giurata. All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo avrebbe dapprima rivolto loro offese e minacce, per poi aggredire anche i militari intervenuti. Sia gli operatori sanitari sia i Carabinieri hanno riportato lievi lesioni. Il soggetto è stato quindi sedato e trattenuto in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. L’episodio è stato segnalato all’autorità giudiziaria competente.