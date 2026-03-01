“BUEN CAMINO PEREGRINO”: DA ROMA ALL’ABRUZZO LE PRIME PRESENTAZIONI DEL NUOVO LIBRO DI LEO NODARI

Il Cammino di Santiago lascia tracce profonde in chi lo percorre: emozioni, incontri e riflessioni che spesso diventano racconto per non disperdere la memoria di un’esperienza trasformativa. Nasce da questa esigenza “Buen camino peregrino”, il nuovo libro del giornalista Leonardo Nodari, testimonianza personale di un viaggio che è insieme simile a quello di tanti pellegrini e al tempo stesso unico.

L’autore affronta infatti il Cammino con una disabilità fisica — una coxoartrosi bilaterale alle anche — offrendo uno sguardo originale sulle difficoltà che vanno oltre i chilometri da percorrere. Il libro racconta fatica, dolore e determinazione, mostrando come la forza necessaria a proseguire sia spesso generata dalla mente più che dal fisico.

Il volume è anche una guida pratica: propone informazioni sulle tappe, suggerimenti utili e brevi descrizioni di paesaggi, luoghi e monumenti, con cenni storici e culturali. Non è soltanto un racconto introspettivo né esclusivamente spirituale: il cammino, a tratti solitario, diventa occasione di meditazione e ascolto interiore, ma soprattutto di incontri con persone di ogni età, nazionalità ed estrazione sociale, accomunate da uno speciale spirito di solidarietà che lega i pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

Le prime presentazioni del libro:

Lunedì 2 marzo, ore 18 — “Spazio Lettura”, via Panisperna, Roma

Martedì 3 marzo, ore 11 — Sala polifunzionale, Pineto

Mercoledì 4 marzo, ore 11 — Sala consiliare del Comune di Pescara

Giovedì 5 marzo, ore 17 — Sala provinciale del Comune di Chieti

Giovedì 5 marzo, ore 21 — Sala di Palazzo dei Nobili, L’Aquila

Il libro ha un costo di 25 euro, ma sarà distribuito gratuitamente durante le presentazioni: l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Solidarietà Abruzzo per l’acquisto di una sedia a rotelle elettrica, rendendo il progetto editoriale anche un gesto concreto di solidarietà.