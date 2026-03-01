VIDEO-FOTO/ DIECIMILA PENNE NERE AL SANTUARIO DI SAN GABRIELE: IL 34° RADUNO INTERREGIONALE IN MEMORIA DELLA CAMPAGNA DI RUSSIA

Oltre diecimila Alpini hanno preso parte, oggi, al 34° Raduno interregionale al Santuario di San Gabriele, tradizionale appuntamento di fede e memoria dedicato ai caduti della Campagna di Russia del 1942. Le “Penne Nere”, giunte da diverse regioni d’Italia, si sono ritrovate ai piedi del Gran Sasso per rinnovare il ricordo dei commilitoni che non fecero ritorno dal fronte orientale durante la Seconda guerra mondiale. Una partecipazione imponente che ha trasformato l’area del santuario in un mare di cappelli alpini, vessilli e labari delle sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini. Il programma della giornata ha previsto la sfilata dei reparti e delle delegazioni, la deposizione di corone in onore dei caduti e la solenne celebrazione eucaristica nel santuario di San Gabriele dell’Addolorata, momento centrale del raduno. Autorità civili e militari hanno sottolineato il valore della memoria storica e del sacrificio degli Alpini nella tragica Campagna di Russia del 1942-43, simbolo di coraggio e spirito di corpo. Il raduno interregionale al santuario teramano si conferma così uno degli appuntamenti più sentiti dal mondo alpino del Centro Italia, occasione di incontro tra generazioni diverse accomunate dagli stessi valori di solidarietà, servizio e amore per la Patria.