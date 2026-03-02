VA ALLA FESTA DEL PAESE CON UN TASER E LO USA CONTRO IL FIDANZATO DELLA RAGAZZA CHE LO RESPINGE



Aveva avvicinato durante la festa di piazza una coetanea, con la quale aveva già confidenza. Il tentativo di approccio, però, sarebbe stato respinto dalla ragazza. L’insistenza del ventenne avrebbe spinto un amico della giovane a intervenire per allontanarlo. Tutto quasi normale, ma poco dopo, mentre i due si stavano allontanando tra la folla, il ventenne respinto avrebbe estratto una pistola elettrica tipo taser e l’avrebbe azionata contro il fidanzato della ragazza, che è caduto a terra sotto la scarica, rimanendo stordito e tremante per diversi minuti. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 e carabinieri, mentre l’aggressore si dileguava. A distanza di qualche mese da quella sera d’estate a Cagnano Amiterno, grazie a testimonianze, video e controlli, è stato identificato l’aggressore, un ventenne egiziano. La pistola elettrica, però, non si trova.