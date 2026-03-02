SI FERMANO PER PRESTARE SOCCORSO E VENGONO TRAVOLTI CINQUE POLIZIOTTI ABRUZZESI



Era cominciato come un gesto di soccorso, ma si è trasformato in una tragedia, l’incidente avvenuto di notte sull’A1 tra Modena e Bologna, costato la vita ad un 67enne pugliese e il ferimento di alcuni agenti di Polizia penitenziaria abruzzesi. Gli agenti, in servizio nel carcere di Sulmona, stavano rientrando dopo un trasferimento di detenuti a Parma, quando hanno notato un tamponamento tra un’auto e un furgone. Si sono fermati per prestare aiuto. Mentre erano scesi dal mezzo di servizio, una vettura sopraggiunta ad alta velocità ha centrato i veicoli fermi, travolgendoli. Nell’impatto è morto l’automobilista dell’auto già coinvolta nel primo incidente, il 67enne Carmine Scamarcia di Andria, mentre un agente aquilano di 50 anni ha riportato traumi cranici e toracici ed è ricoverato, così come gli altri colleghi che erano in auto, rimasti feriti in modo meno grave. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso, poi rientrato per l’oscurità.