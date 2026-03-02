CADE DAL SECONDO PIANO MENTRE CERCA DI SFUGGIRE AI CARABINIERI, GRAVISSIMO UN LADRO 25ENNE



È precipitato dal secondo piano mentre cercava di sfuggire ai carabinieri. È in condizioni gravissime un 25enne marocchino, ora in Rianimazione all’ospedale dell’Aquila, caduto dopo un tentativo di furto in un appartamento di Avezzano. Il giovane si era introdotto in un’abitazione al terzo piano, approfittando dell’assenza della proprietaria, rovistando tra mobili e cassetti alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Il rientro improvviso della donna ha però mandato all’aria il piano, perché si è accorta della presenza di un estraneo e ha chiamato immediatamente il 112. All’arrivo dei militari, il ladro avrebbe tentato una fuga disperata passando sul balcone del piano inferiore e poi lanciandosi verso la strada. L’impatto con il suolo è stato violentissimo. I soccorritori del 118 lo hanno stabilizzato sul posto e trasportato in codice rosso all’ospedale di Avezzano, da cui è stato poi trasferito al San Salvatore dell’Aquila per l’aggravarsi del quadro clinico. È in prognosi riservata.