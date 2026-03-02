VIDEO-FOTO/ FARE IMPRESA NON E' UN'IMPRESA, PARTE IL PROGETTO DELL'ADSU SULL'AUTOIMPRENDITORIALITA'



Tre giornate di formazione e orientamento dedicate all’autoimprenditorialità per gli studenti dell’Università di Teramo. Il progetto è stato presentato questa mattina nella sede dell’Adsu e coinvolgerà, oltre all’Azienda per il diritto allo studio e all’Ateneo teramano, anche Regione Abruzzo, FiRA, Adecco e Sviluppo Lavoro Italia. L’iniziativa punta a fornire agli universitari strumenti concreti per sviluppare competenze imprenditoriali, conoscere le opportunità di finanziamento e avvicinarsi alla creazione d’impresa. Il percorso si articolerà in tre appuntamenti, tra marzo e aprile, ospitati nel Polo didattico “D’Annunzio”. La prima giornata è in programma il 12 marzo alle 15.30 nell’aula 10. Dopo i saluti della direttrice Adsu Renata Durante, della presidente Manuela Divisi, del rettore Christian Corsi e dell’assessore regionale all’Università Roberto Sant’Angelo, l’incontro entrerà nel vivo con il modulo curato da Adecco. Antonella Gentile, Regional Education Advisor di Adecco Italia, guiderà gli studenti in un percorso di autoanalisi su identità professionale e competenze imprenditoriali, con focus su consapevolezza personale, punti di forza e capacità di comunicare il proprio profilo. Il secondo appuntamento si terrà il 24 marzo alle 14.30 nell’aula tesi “Bassi” e sarà dedicato alle opportunità di finanziamento per l’impresa giovanile e femminile. La FiRA presenterà l’avviso “Abruzzo Micro Prestiti”, misura da 19 milioni di euro che sostiene iniziative di under 35 e donne attraverso un mix di microcredito a tasso zero e contributo a fondo perduto. Interverranno, tra gli altri, l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca e il presidente FiRA Giacomo D’Ignazio, oltre ai responsabili dell’area microfinanza e delle misure agevolative della finanziaria regionale. La terza giornata, il 16 aprile alle 9 sempre nell’aula “Bassi”, sarà dedicata al Fondo nazionale “Resto al Sud”, presentato da Sviluppo Lavoro Italia. A seguire, Adecco proporrà un modulo sull’esperienza imprenditoriale e sui fattori personali di successo, con l’analisi di casi concreti di creazione d’impresa per stimolare spirito di iniziativa e visione progettuale. Tutti gli incontri prevedono momenti di confronto finale con gli studenti, con l’obiettivo di accompagnarli nella definizione di idee e percorsi di autoimprenditorialità.