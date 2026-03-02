LA FIDANZATA CADE DALLA MOTO SE NE ACCORGE MOLTI CHILOMETRI DOPO



Ha continuato a viaggiare per diversi chilometri senza accorgersi che la sua fidanzata non era più seduta dietro di lui. È l’incredibile dinamica dell’incidente avvenuto lungo la Statale 84, nel territorio di Lanciano, in contrada Santa Croce. Protagonista un motociclista di 35 anni, in sella a una Ducati, che stava viaggiando in totale tranquillità quando, per cause ancora in fase di accertamento, la compagna che viaggiava con lui è stata sbalzata dalla moto, finendo sull’asfalto. La giovane, originaria di Vasto, sarebbe caduta in seguito a una perdita di equilibrio o a una manovra del mezzo, restando a terra mentre il conducente proseguiva la marcia ignaro dell’accaduto. Solo molti chilometri più avanti l’uomo si è reso conto di essere rimasto solo in sella e ha dato l’allarme. Sono quindi intervenuti i sanitari del 118, che hanno rintracciato la ragazza e prestato le prime cure, prima di trasferirla in ospedale per gli accertamenti e le terapie necessarie. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e verificare eventuali responsabilità. Sta bene, ferita ma non in maniera grave.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital