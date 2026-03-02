STUDENTI ABRUZZESI BLOCCATI A DUBAI, DOMANI IL RIENTRO IN ITALIA

Dovrebbe concludersi domani l’attesa degli studenti abruzzesi rimasti bloccati a Dubai nei giorni scorsi. È stata infatti confermata la partenza per l’Italia del gruppo, che rientrerà con un volo in arrivo a Milano Malpensa nel pomeriggio. A dare notizia del rientro imminente è il sindaco di Sulmona, Luca Tirabassi, che segue da vicino la vicenda insieme alle autorità diplomatiche. «I nostri ragazzi torneranno presto a casa — ha dichiarato —: domani partiranno da Abu Dhabi con destinazione Milano. Attendiamo con grande gioia il loro arrivo e auspichiamo che possano rientrare quanto prima anche gli altri nostri concittadini ancora negli Emirati». Tra questi, il primo cittadino cita l’imprenditore sulmonese Gianfranco Tarsini e una professionista della città, con i quali è rimasto in contatto anche nelle ultime ore. «Manteniamo alta l’attenzione — aggiunge — e continuiamo a interfacciarci con il Ministero degli Esteri per tutti gli aggiornamenti ancora in fase di definizione». Secondo le informazioni disponibili, il gruppo — circa 200 italiani complessivamente — dovrebbe atterrare all’aeroporto di Malpensa intorno alle 16 di domani, ponendo fine a giorni di incertezza legati alle difficoltà nei collegamenti aerei dalla regione.