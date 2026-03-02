CERQUETO, AL MUSEO DELLA CIVILTÀ PASTORALE LA COLLEZIONE GIOVANNELLI: FISCHIETTI E STRUMENTI DELLA TRADIZIONE

Il Museo della Civiltà Pastorale del Gran Sasso di Cerqueto si arricchisce di nuovi reperti legati alla cultura popolare abruzzese. La famiglia Giovannelli ha donato alla Pro Loco una significativa raccolta composta da fischietti, strumenti musicali tradizionali e immagini sacre, frutto della ricerca e della passione del professor Vito Giovannelli, artista e studioso scomparso nel 2024. Nato a Capurso ma abruzzese d’adozione, incisore e xilografo di fama internazionale, Giovannelli ha affiancato alla produzione artistica un’intensa attività di studio sulle tradizioni regionali, raccogliendo nel tempo materiali di valore etnografico. Particolare attenzione aveva dedicato alla zampogna, simbolo sonoro del mondo pastorale, e soprattutto alla zampogna zoppa cerquetana, strumento identitario del territorio teramano, individuato nel museo locale dalla figlia Giuseppina, etnomusicologa. La collezione consegnata al museo non rappresenta soltanto un insieme di oggetti, ma un patrimonio di memoria legato alla vita quotidiana e rituale delle comunità rurali. I fischietti, in particolare, testimoniano pratiche festive e artigianali diffuse per generazioni, restituendo il legame tra produzione artistica popolare e contesto sociale. Negli ultimi anni il museo di Cerqueto è stato destinatario di diverse donazioni: ceramiche offerte da Roberto Doregon, strumenti musicali tradizionali da Edoardo Micati e un carretto da transumanza donato da Valentino Pelizzi. Con il nuovo conferimento della famiglia Giovannelli — Elisabetta, Giuseppina, Mara ed Ettore — l’istituzione rafforza ulteriormente il proprio ruolo di presidio della cultura pastorale del Gran Sasso. La Pro Loco ha espresso pubblicamente gratitudine per l’atto di generosità, sottolineando il valore della condivisione culturale in un tempo in cui molte tradizioni rischiano di scomparire. L’acquisizione, evidenziano i promotori, contribuisce a mantenere vivo un patrimonio che appartiene all’intera comunità e alla sua storia.