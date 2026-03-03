OMICIDIO CALDARELLI, CHIESTO IL PROCESSO PER LA COPPIA

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Cardelli, 42 anni, e Alessia Di Pancrazio, 27, accusati dell’omicidio premeditato del dj 48enne Martino Caldarelli, attirato con messaggi a sfondo sessuale in un casolare di Corropoli e ucciso l’11 aprile scorso. Secondo l’accusa, la vittima sarebbe stata aggredita alle spalle e colpita mortalmente; il corpo sarebbe poi stato legato a un tronco e gettato in un laghetto nella zona del Salinello. Contestati anche occultamento di cadavere, rapina, estorsione, incendio, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo il delitto la coppia avrebbe incendiato l’auto della vittima e tentato la fuga con un’altra vettura rubata. A breve l’udienza preliminare: in assenza di colpi di scena, il caso approderà davanti alla Corte d’assise.