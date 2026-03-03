DANNEGGIA UNA TONALE DELLA POLIZIA: PAGHERÀ 5MILA EURO



È finita con una sentenza di condanna e un conto da circa cinquemila euro la serata movimentata di un 27enne marocchino che, in preda ad un raptus, aveva pesantemente danneggiato un’Alfa Romeo “Tonale” in dotazione alla Polizia di Stato. Tutto è iniziato con una discussione accesa tra due avventori. Una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta per riportare la calma e procedere all’identificazione dei presenti. Il 27enne, però, si è opposto al controllo, rifiutando di fornire le proprie generalità. A quel punto, gli agenti hanno deciso di accompagnarlo in Questura, ma il giovane ha iniziato a divincolarsi con forza, opponendo resistenza e pronunciando frasi minacciose nei confronti dei poliziotti. Una volta fatto salire a bordo della vettura, ha continuato ad agitarsi violentemente: calci, pugni e testate, danneggiando in modo significativo la carrozzeria e un finestrino laterale, fino a deformare un montante. Danni quantificati in circa 5 mila euro, che adesso dovrà ripagare.



Foto: elaborazione AI