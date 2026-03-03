LADRI MALDESTRI FANNO DI TUTTO PER APRIRE UNA SERRANDA, MA NON CI RIESCONO



Non sono riusciti a entrare. Hanno fatto di tutti, ma la saracinesca è stata più forte di loro. L’hanno danneggiata, fino a spaccarne un cardine, ma non l’hanno aperta. È successo in via Gobetti, a Pescara e si è scoperto quando il titolare ha provato ad aprire il negozio e si è accorto che la serranda non si sollevava. La serratura presentava evidenti segni di manomissione e il meccanismo risultava compromesso. Secondo una prima ricostruzione, i maldestri ladri avrebbero tentato a lungo di forzare il sistema di chiusura utilizzando attrezzi da scasso. Nonostante i danni riportati dalla serratura, non è stata aperta. Il tentativo, quindi, è fallito, ma l’ingresso è rimasto incastrato. Per consentire l’avvio dell’attività è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.