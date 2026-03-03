VIDEO-FOTO/ DI CHI SONO I NOSTRI GIORNI? A TERAMO UN INCONTRO SUL FINE VITA

Un momento di informazione e confronto su un tema delicato e attuale come quello delle Disposizioni anticipate di trattamento. Si terrà sabato 7 marzo 2026, alle ore 15.00, al Parco della Scienza di Teramo, l’incontro pubblico dal titolo “Di chi sono i nostri giorni?”, dedicato alla legge 219/2017 e alle scelte di fine vita. L’iniziativa è promossa dal CSV Abruzzo con il patrocinio del Comune di Teramo e della ASL e si propone di offrire ai cittadini un’occasione per conoscere più da vicino i contenuti della normativa, comprendere i propri diritti e approfondire il ruolo della rete di cura e dei servizi territoriali. La legge 219 del 2017 disciplina il consenso informato e le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), strumenti che permettono a ogni persona di esprimere in anticipo la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nel caso in cui non fosse più in grado di decidere autonomamente. Dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi della giurista e avvocato Maria Saula Gambacorta, che illustrerà cosa prevede la legge e in che modo tutela le scelte individuali, e dell’assistente sociale Massimiliano Ettorre, che approfondirà il tema della rete dei servizi sul territorio. All’incontro prenderanno parte anche la dottoressa Franca Di Renzo, direttore Uoc Hospice e cure palliative, la dottoressa Santa De Remigis, responsabile Uosd Risk management clinico sanitario, il dottor Giorgio Paoletti, dirigente medico Uosd Medicina fisica e riabilitativa, il dottor Stefano Marinari, direttore Uoc Malattie dell’apparato respiratorio, e la dottoressa Eleonora Sparvieri, responsabile Uosd Adi. A moderare l’appuntamento sarà la giornalista Tania Bonnici Castelli. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di favorire una scelta consapevole e informata su un tema che riguarda la dignità e l’autodeterminazione della persona.