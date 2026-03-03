SERVIZIO CIVILE A RURABILANDIA, SEI POSTI PER I GIOVANI TRA I 18 E I 28 ANNI

Sono sei i posti disponibili a Rurabilandia, la fattoria sociale e didattica dell’Asp 2 di Teramo, nell’ambito del Servizio Civile Universale. L’opportunità è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che desiderano vivere un’esperienza formativa e umana all’interno di una realtà impegnata nei progetti di inclusione e autonomia delle persone con disabilità. I volontari selezionati saranno coinvolti nelle attività educative, sociali e inclusive che caratterizzano la fattoria sociale, punto di riferimento sul territorio per percorsi dedicati all’integrazione e alla crescita personale. Il progetto ha una durata di 12 mesi e prevede un assegno mensile di 519,47 euro, oltre alla riserva di posti nei concorsi pubblici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. La scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 14 dell’8 aprile 2026. “Il Servizio Civile Universale è un’esperienza che lascia un segno profondo nei giovani che scelgono di mettersi in gioco – dichiara Giulia Palestini, commissaria straordinaria di Asp 2 Teramo –. A Rurabilandia i volontari non solo acquisiscono competenze professionali, ma vivono un percorso umano fatto di relazioni, responsabilità e crescita personale. Invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze interessati a cogliere questa opportunità: è un anno che può fare davvero la differenza, per loro e per la comunità”. Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e sulle procedure per presentare la candidatura sono disponibili sui canali ufficiali del Servizio Civile Universale e dell’Asp 2 Teramo.