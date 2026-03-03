VIDEO-FOTO/ “IVAN GRAZIANI&TERAMO. SAPORI, MUSICA, PAROLE”, PRESENTATA L’INIZIATIVA DEDICATA AL CANTAUTORE

È stata presentata l’iniziativa “Ivan Graziani&Teramo. Sapori, musica, parole”, promossa dal Comune di Teramo in collaborazione con la delegazione teramana dell’Accademia Italiana della Cucina e i Lions Club Teramo e Valle Siciliana-Isola del Gran Sasso d’Italia. L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il legame tra il cantautore teramano Ivan Graziani e la sua terra, mettendo in dialogo musica, tradizioni e cultura gastronomica locale. Un percorso che intende raccontare l’identità abruzzese dell’artista anche attraverso i sapori e le eccellenze del territorio, in un intreccio tra memoria, arte e convivialità. Alla conferenza di presentazione hanno preso parte il sindaco Gianguido D’Alberto, l’assessore agli Eventi Antonio Filipponi, la delegata di Teramo dell’Accademia Italiana della Cucina Claudio D’Archivio, i rappresentanti dei Lions Club Eugenio Galassi ed Alberto D'Alberto, e lo psicologo Ernesto Albanello. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di celebrazione delle radici culturali cittadine, con l’intento di rafforzare il senso di appartenenza e di promuovere, attraverso la figura di Ivan Graziani, un patrimonio che unisce musica, tradizione e comunità.