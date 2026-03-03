VIDEO/ SANT’ANTONIO, I RESIDENTI CHIEDONO 20 POSTI AUTO BLU GRATIS PER TRE ANNI DOPO CHE IL CANTIERE DEL BRAGA HA OCCUPATO GLI STALLI BIANCHI

Protesta dei residenti della zona di Sant’Antonio, nel centro di Teramo, dopo che il cantiere del Braga ha occupato l’area dei parcheggi bianchi compresa tra via Sant’Antonio e via Stazio. Una situazione che ha ridotto sensibilmente la disponibilità di stalli per chi vive nel quartiere. I cittadini chiedono una misura compensativa concreta: l’assegnazione di 20 posti auto blu gratuiti per tre anni, così da sopperire alla perdita degli spazi di sosta finora utilizzati. Questa mattina una delegazione si è già recata dal sindaco per rappresentare il disagio e avanzare formalmente la proposta. Nel pomeriggio è previsto un nuovo incontro per sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio, mentre si attende ancora il nuovo piano della sosta annunciato dall’assessore Antonio Filipponi, ritenuto fondamentale per ridefinire in modo organico la gestione dei parcheggi in centro. I residenti chiedono tempi certi e soluzioni immediate, sottolineando come il cantiere abbia inciso in maniera significativa sulla quotidianità del quartiere, già alle prese con una cronica carenza di posti auto.