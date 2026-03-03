FOTO/ CAMPLI, ESPOSTO CONTRO LA DONAZIONE DI DUE DEFIBRILLATORI: ACCUSE E POLEMICHE

Un esposto indirizzato alla nostra redazione riaccende la polemica a Campli attorno alla donazione di due defibrillatori al Comune da parte della ditta Sice Srl di Campovalano. Nel documento, firmato da una cittadina Rosa Di Ubaldo che riferisce di aver ricevuto minacce e di essersi rivolta anche alle forze dell’ordine, vengono sollevati dubbi e contestazioni sull’iniziativa benefica avvenuta nel periodo dell’Epifania. La donazione viene messa in relazione a vicende pregresse e a presunte responsabilità che, secondo quanto riportato nell’esposto, avrebbero coinvolto la stessa azienda in episodi dolorosi avvenuti in passato. La firmataria esprime perplessità sulle finalità del gesto, ipotizzando che possa essere strumentale a fini di immagine o legato a future gare d’appalto. Vengono inoltre sollevate preoccupazioni sulla qualità dei dispositivi donati e sulla necessità che vi sia personale adeguatamente formato per il loro utilizzo. Nel testo si fa riferimento anche a un clima di tensione e a presunte conseguenze personali subite dalla stessa autrice dell’esposto. La cittadina chiede che venga fatta piena luce sulla vicenda e che si tuteli la sicurezza della comunità. Al momento non risultano repliche ufficiali da parte dell’azienda citata né da parte dell’amministrazione comunale. La vicenda potrebbe ora aprire un ulteriore fronte di confronto pubblico in paese, tra chi considera la donazione un gesto di utilità sociale e chi invece ne contesta modalità e contesto.