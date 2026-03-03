TRATTORE SI RIBALTA, GRAVE AGRICOLTORE

Un trattore si ribalta lungo una strada di campagna e l’agricoltore alla guida finisce in ospedale in codice rosso. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi in contrada Tavolaccio, a Favale, frazione del comune di Civitella del Tronto. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo agricolo si sarebbe improvvisamente inclinato mentre stava percorrendo un tratto in pendenza, per cause ancora in corso di accertamento.

Il trattore si è ribaltato su un lato, schiacciando il conducente sotto il proprio peso.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di disporne il trasferimento urgente in ospedale con l'elicottero. Le condizioni dell'uomo che ha 75anni, sono apparse da subito gravi e il ferito è stato classificato in codice rosso. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e i Vigili del Fuoco

