ALL'ARGHIRÒ ARRIVA IL GIOVEDÌ "KANTABALLA", MUSICA E MENÙ A TEMA





All’Arghirò Caffè Ristorante il giovedì sera si accende di musica e convivialità. Parte infatti “Il Giovedì Kantaballa”, l’appuntamento settimanale che unisce buona cucina e intrattenimento dal vivo, con lo staff di Daniel DD protagonista dalle 19 in poi.

L’iniziativa nasce con l’idea di offrire una serata diversa dal solito, dove il piacere della tavola incontra il divertimento. Non solo cena, ma un vero e proprio momento di aggregazione, pensato per chi ama cantare, ascoltare musica e trascorrere qualche ora in compagnia, senza rinunciare alla qualità dei piatti.

Per l’occasione il locale propone diversi menù dedicati. Si parte dal Menù Salumi, con maxi misto e calice di vino al prezzo di 15 euro, soluzione ideale per chi desidera un aperitivo ricco e gustoso.

Più strutturato il Menù Carne, che comprende primo, secondo e calice di vino a 25 euro, pensato per chi preferisce un percorso completo tra i sapori della tradizione.

Due le proposte di mare: il Menù Pesce 1, con piatto unico misto mare e calice di vino a 20 euro, e il Menù Pesce 2, con primo, secondo e calice di vino a 30 euro, per un’esperienza più articolata dedicata agli amanti del pesce.

Resta inoltre disponibile il servizio alla carta, con stuzzicherie e altre specialità pronte a soddisfare ogni gusto.

“Il Giovedì Kantaballa” si candida così a diventare un appuntamento fisso per chi vuole vivere il giovedì sera all’insegna della musica, del buon cibo e della voglia di stare insieme.