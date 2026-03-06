DOMANI ALL'ARGHIRÒ SI "PRANZA" CON IVAN GRAZIANI





La musica di Ivan Graziani torna protagonista con un evento speciale all’Arghirò Caffè Ristorante. Sabato 7 marzo 2026 il locale ospiterà “Mr Tati – Ivan Graziani Tribute”, un appuntamento dedicato al cantautore abruzzese che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana.

Dalle ore 11:00 alle 14:00 il pubblico potrà rivivere le atmosfere, i suoni e le emozioni dei grandi successi di Graziani, in un live pensato per celebrare uno degli artisti più originali del panorama cantautorale. Ironia, poesia e rock si intrecciano in un repertorio che continua a conquistare generazioni diverse.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi musicali promossi dall’Arghirò, sempre più punto di riferimento per chi cerca momenti di intrattenimento di qualità accompagnati dall’accoglienza e dalla proposta gastronomica del locale.

“Mr Tati” non è soltanto un omaggio musicale, ma un vero e proprio viaggio tra brani iconici e sonorità inconfondibili, capace di riportare alla memoria pezzi entrati nella storia della canzone d’autore italiana.

Un appuntamento da segnare in agenda per gli amanti della musica dal vivo e per chi desidera trascorrere un sabato diverso, tra note, convivialità e passione.