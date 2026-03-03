RIFIUTI, TOLLERANZA ZERO SUGLI ERRORI: POLISERVICE AVVIA I CONTROLLI E RICHIAMA ALLA RESPONSABILITÀ PER DIFENDERE LA BANDIERA BLU

È partita oggi l’iniziativa di Poliservice contro l’errato conferimento dei rifiuti e l’abbandono indiscriminato. Questa mattina gli operatori hanno effettuato i primi controlli ad Alba Adriatica, dove sono state riscontrate numerose irregolarità, segnalate con l’apposizione dell’apposito bollino sui mastelli non conformi e sulle bute nere oramai vietate all'uso. Diversi cittadini – dichiara il presidente Gabriele Di Natale – hanno poi provveduto a correggere il conferimento e i rifiuti sono stati successivamente ritirati regolarmente. Un corretto conferimento dei rifiuti non rappresenta soltanto un dovere civico, ma è anche un elemento determinante per il mantenimento della Bandiera Blu nei comuni della costa, riconoscimento che premia la qualità ambientale e la corretta gestione del territorio. I controlli non si fermeranno qui: proseguiranno nei prossimi giorni in altri comuni costieri e successivamente anche nei centri dell’entroterra serviti da Poliservice.