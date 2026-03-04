SEICENTO NUOVI POSTI DI LAVORO, NASCE IL MAXIPOLO LOGISTICO EUROSPIN



Saranno circa 600 i posti di lavoro previsti tra personale operativo e amministrativo nel nuovo centro logistico Eurospin in costruzione a Chieti Scalo. Il progetto, dal valore complessivo di circa 40 milioni di euro, è destinato a diventare uno dei principali hub di distribuzione del Centro-Sud. Il polo sorgerà nell’area dell’ex Cartiera Burgo, lungo via Piaggio, uno dei principali assi produttivi della regione. L’intervento si svilupperà su 120mila metri quadrati complessivi, di cui 40mila coperti, e servirà la distribuzione commerciale in Abruzzo, parte delle Marche e Molise. Ieri mattina nel cantiere è stato effettuato un sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale. Il completamento della struttura è previsto per l’autunno del 2027.



Foto: elaborazione AI