TRAFFICO A PASSO DI LUMACA ALL’USCITA TERAMO OVEST: CODE E RITARDI PER LAVORI IN GALLERIA NON SEGNALATI

Traffico a passo di lumaca questa mattina sull’uscita Teramo Mare – Teramo. Numerosi automobilisti segnalano rallentamenti e lunghe code a causa di lavori in corso nell’ultima galleria prima dell’arrivo in città. Secondo quanto riferito da diversi utenti della strada, gli interventi non sarebbero stati adeguatamente segnalati, causando disagi alla circolazione e ritardi per molti pendolari diretti al lavoro. Si viaggia in galleria su un'unica carreggiata. La situazione ha provocato rallentamenti prolungati e momenti di forte congestionamento del traffico lungo il tratto interessato. Non si segnalano incidenti.