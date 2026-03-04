LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI AL CENTRO AUTISMO DI SANT’ATTO: IL TRIBUNALE DÀ RAGIONE AI LAVORATORI

Si conclude con un esito favorevole per i dipendenti la vertenza che ha coinvolto le lavoratrici e i lavoratori del Centro Autismo di Sant’Atto. Il Tribunale di Teramo ha dichiarato illegittimi i licenziamenti disposti dalla società Welness Srl di Montorio al Vomano, accogliendo la tesi sostenuta dalla Fp Cgil Teramo. Il giudice ha ordinato il reintegro dei lavoratori coinvolti e il pagamento delle retribuzioni maturate, oltre al relativo risarcimento economico. Due recenti sentenze hanno infatti riconosciuto la violazione dei diritti dei dipendenti nel passaggio di gestione del servizio, avvenuto attraverso una cessione di ramo d’azienda. La vicenda risale al 2023, quando la gestione del Centro Autismo di Sant’Atto è passata dalla società Il Cireneo alla Welness Srl nell’ambito di un regime di accreditamento. Fin dall’inizio la Fp Cgil di Teramo aveva chiesto il rispetto delle tutele previste dal Codice Civile, in particolare la continuità occupazionale e salariale per il personale già in servizio. Secondo il sindacato, nonostante le richieste di confronto, l’azienda avrebbe proceduto con comportamenti ritenuti lesivi nei confronti dei dipendenti, tra cui modifiche unilaterali degli orari di lavoro e, successivamente, i licenziamenti. A quel punto, con l’assistenza dello studio legale Scarpantoni di Teramo, i lavoratori hanno deciso di impugnare i provvedimenti. Le sentenze del Tribunale hanno quindi confermato la fondatezza delle contestazioni, riconoscendo l’illegittimità dei licenziamenti e disponendo il reintegro dei dipendenti. La Fp Cgil Teramo ha espresso soddisfazione per l’esito della vertenza, ribadendo l’importanza del rispetto delle norme nei passaggi tra aziende negli appalti pubblici e nei servizi in accreditamento, nonché delle tutele previste dal Codice Civile e dallo Statuto dei lavoratori.