TACCONI E TACCHINARDI IN VAL VIBRATA: OLTRE 350 PERSONE PER UNA GIORNATA DI SPORT E RACCONTI BIANCONERI

Non è stata soltanto una parata di campioni, ma un vero abbraccio collettivo quello che ha coinvolto la Val Vibrata, dove oltre 350 persone si sono ritrovate per celebrare il grande calcio nazionale. L’iniziativa ha segnato simbolicamente anche l’ingresso del territorio nel circuito della Comunità Europea dello Sport 2026. L’evento è stato organizzato dallo Juventus Official Fan Club “Sant’Egidio alla Vibrata”, guidato dal presidente Dino Narcisi con il supporto della vicepresidente Elisa Zippi e di Attilio Pierantozzi, che ha curato l’organizzazione logistica. Ospiti d’eccezione della giornata due protagonisti della storia juventina: l’ex portiere della Nazionale Stefano Tacconi e l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi. Il pomeriggio si è aperto nella sala consiliare del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, dove il moderatore Damiano Mazzoni ha guidato un confronto pubblico sul tema “caduta e rinascita”, davanti alle autorità locali e a numerosi appassionati.

Particolarmente intenso l’intervento di Stefano Tacconi, che ha raccontato anche il suo recente percorso personale, diventando simbolo di resilienza e determinazione. Al suo fianco Alessio Tacchinardi ha parlato del valore del sacrificio nello sport e nella vita: «Il talento ti porta in alto, ma è la capacità di soffrire che ti fa restare nella storia», ha detto rivolgendosi soprattutto ai giovani atleti presenti.

La giornata è proseguita in serata al ristorante Cashmere, trasformato per l’occasione in un luogo di incontro per i tifosi juventini. Qui si è svolto un talk show condotto da Massimo Zampini, avvocato e volto noto della community Juventibus, che ha animato il dibattito con aneddoti di spogliatoio e riflessioni sul calcio di oggi.

Soddisfazione è stata espressa dal direttivo del fan club organizzatore: «Volevamo che questa giornata fosse un faro per i nostri giovani. Lo sport è un motore di coesione sociale e oggi la Val Vibrata ha dimostrato di essere pronta per la sfida europea del 2026».