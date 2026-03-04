SPORT SENZA CONFINI 2026, PRESENTATO AD ALBA ADRIATICA IL CALENDARIO: ATTESE OLTRE 30MILA PRESENZE

Undici eventi sportivi, venti strutture coinvolte e oltre 30mila presenze attese tra aprile e giugno. È stato presentato a Villa Flaiani il programma della primavera 2026 di “Sport Senza Confini”, la rassegna multisportiva che unisce sport, turismo e promozione del territorio lungo la costa adriatica e nella Val Vibrata.

A fare da testimonial alla manifestazione due grandi protagonisti del calcio italiano, Bruno Giordano e Giuseppe Giannini, mentre la presentazione è stata condotta dalla giornalista Rai Simona Rolandi. L’obiettivo è replicare e superare i numeri dello scorso anno, quando l’evento ha fatto registrare circa 37mila presenze.

“Sport Senza Confini” è il grande contenitore di eventi sportivi nato nel 2012 dalla collaborazione tra SSD Sport in Tour, ideata da Giampaolo Morsa, e il Consorzio Alberghiero Costa dei Parchi. Negli anni la manifestazione è cresciuta fino a diventare uno degli appuntamenti sportivi più importanti del Centro Italia, capace di coniugare attività sportiva, turismo e inclusione.

La rassegna coinvolgerà squadre dilettantistiche e società professionistiche provenienti da tutta Italia e si svolgerà dal 3 aprile al 7 giugno, offrendo a giovani e adulti la possibilità di praticare sport in un contesto che valorizza il territorio e favorisce la socializzazione.

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Abruzzo, dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, dall’Unione dei Comuni della Val Vibrata e dalla Regione Lazio. Saranno coinvolti i comuni di Alba Adriatica, Nereto, Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Tortoreto, oltre alla confermata partecipazione di Giulianova.

L’organizzazione delle prenotazioni alberghiere sarà curata dalla BK Sport In Tour Srl, mentre la gestione tecnico-logistica resterà affidata allo staff di SSD Sport in Tour, in collaborazione con AICS Lazio sotto l’egida dell’AICS.

La rassegna assume un valore ancora maggiore nel 2026 perché molti degli eventi si svolgeranno nella Val Vibrata, insignita del titolo di Comunità Europea dello Sport per l’anno in corso.

Durante la presentazione sono intervenuti anche la sindaca di Alba Adriatica Antonietta Casciotti, il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, amministratori del territorio e rappresentanti del settore turistico.

LE DISCIPLINE E GLI EVENTI

Il programma prevede numerosi tornei di calcio giovanile di carattere nazionale e internazionale, con oltre 300 società partecipanti, tra cui club professionistici come Roma, Fiorentina, Bologna, Atalanta, Ascoli, Pescara, Inter e Ancona.

Accanto al calcio, dall’8 al 10 maggio tra Tortoreto e Alba Adriatica si svolgerà l’evento multisportivo “Sport Senza Confini”, con tornei interregionali di padel, catch’n serve ball, pallavolo, basket giovanile (5 contro 5 e 3 contro 3) e calcio amatoriale. Tra le novità del 2026 anche il torneo interregionale di pattinaggio artistico a rotelle.

Il calendario prenderà il via nel weekend di Pasqua con il Trofeo del Grifone ad Alba Adriatica e il Memorial Emilio Della Penna a Giulianova, per proseguire con numerosi tornei lungo tutta la primavera fino agli appuntamenti di inizio giugno, tra cui la Tortoreto Cup, la Giulianova Summer Cup, la Vibrata Cup e la Riviera delle Palme a San Benedetto del Tronto.

Un programma ricco che conferma la rassegna come uno dei principali eventi sportivi del territorio, capace di attrarre migliaia di giovani atleti e famiglie e di rafforzare il legame tra sport, turismo e promozione della costa abruzzese.