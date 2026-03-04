RIFIUTI ABBANDONATI ALLA CONA, SCATTA LA SANZIONE: MULTA FINO A 3MILA EURO

Ancora un episodio di abbandono illecito di rifiuti a Teramo. Nella serata di ieri, nella zona della Cona, una persona è stata individuata mentre lasciava rifiuti in strada in modo irregolare. L’autore del gesto è stato identificato grazie al lavoro della Vigilanza ambientale del Comune di Teramo, che ha incrociato le immagini dei sistemi di videosorveglianza con le testimonianze raccolte sul posto. Per il responsabile sono scattate sanzioni che possono arrivare fino a 3mila euro, oltre all’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese. Sull’episodio è intervenuta l’assessore all’Ambiente Graziella Cordone, che ha ribadito la linea di fermezza dell’amministrazione comunale. «Non faremo un solo passo indietro – ha dichiarato –. Chi pensa di usare le nostre strade come una discarica personale deve sapere che verrà individuato e punito». L’amministrazione sottolinea che non si tratta solo di una questione di decoro urbano, ma anche di rispetto nei confronti dei cittadini che ogni giorno effettuano correttamente la raccolta differenziata. Il Comune invita inoltre i cittadini a segnalare eventuali episodi di abbandono dei rifiuti all’Ufficio Ambiente, assicurando che i controlli continueranno e saranno ulteriormente intensificati. «L’igiene urbana e il rispetto delle regole sono una priorità – conclude Cordone –. Teramo merita rispetto e gli incivili non devono avere spazio».