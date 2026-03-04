VIDEO-FOTO/ BERE CONSAPEVOLMENTE E VALORIZZARE IL TERRITORIO: “CALICI E SPICCHI” TORNA CON GRANDI PIZZERIE AL DI POPPA-ROZZI

La seconda edizione di “Calici e spicchi” torna al polo alberghiero Di Poppa-Rozzi con un format che unisce degustazione e formazione. Il titolo dell’iniziativa riassume il senso dell’evento: i calici sono quelli preparati dagli studenti dell’istituto, mentre gli spicchi sono le pizze proposte da sei pizzerie eccellenti del territorio, invitate per offrire una degustazione variegata e creare abbinamenti originalI, come ha evidenziato la dirigente Caterina Provvisiero.

I ragazzi di sala dell’alberghiero sono stati impegnati nella preparazione di cocktail a basso contenuto alcolico o completamente analcolici, realizzati anche con l’utilizzo di birra analcolica. L’obiettivo è permettere di bere con gusto, proponendo bevande di qualità ma con un contenuto di alcol ridotto o nullo. L’iniziativa ha avuto una duplice finalità. Da un lato rappresenta un’importante esperienza formativa dal punto di vista professionale e tecnico per gli studenti; dall’altro ha un valore educativo, perché punta a promuovere tra i giovani un uso consapevole dell’alcol. Un messaggio ancora più attuale alla luce delle nuove norme del codice della strada. L’idea è diffondere una nuova cultura del bere: scegliere drink gustosi e curati anche nella versione analcolica, dimostrando che qualità e piacere possono andare di pari passo con la responsabilità. E c'è anche un vincitore di questa seconda edizione: l'abbinamento tra la pizza della pizzeria fermenta e il cocktail "tomato"