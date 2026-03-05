ESPLOSIVI ILLEGALI DOPO L’INCIDENTE ALLA FIREWORKS: RINVIATO A GIUDIZIO IL TITOLARE

Più di 170 chili di materiale esplosivo detenuti senza autorizzazione nonostante la licenza fosse stata sospesa e poi revocata dalla prefettura. Per questa vicenda il gup Roberto Veneziano ha disposto il rinvio a giudizio per Elio Di Blasio, 74 anni, titolare della ditta pirotecnica Fireworks di Caprafico. L’imprenditore dovrà rispondere delle accuse di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti e di violazione della normativa sulla detenzione di armi ed esplosivi. A processo anche L.D.G., 48 anni, dipendente della ditta, e V.T., 40 anni, collaboratrice dell’azienda. Stralciate invece per un vizio procedurale le posizioni di un imprenditore della provincia di Avellino e di un’altra collaboratrice. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Stefano Giovagnoni, ha portato al sequestro di una grande quantità di materiale esplosivo: 94 chili erano custoditi in un autocarro parcheggiato vicino alla chiesa di Caprafico, mentre altri 83 chili sono stati trovati in un’abitazione utilizzata come magazzino clandestino all’interno dell’immobile che ospita la sede della ditta. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’attività sarebbe proseguita nonostante il divieto imposto dalla prefettura, che aveva prima sospeso la licenza nel febbraio 2023 e poi revocato l’autorizzazione nell’ottobre dello stesso anno. Dalle indagini e dalle intercettazioni sono emerse anche trattative per la cessione di un macchinario utilizzato per la produzione di fuochi pirotecnici. La vicenda si inserisce nel contesto dell’esplosione avvenuta nel febbraio 2023 nello stabilimento di Caprafico, dove morì l’operaio Dino Trignani, 62 anni di Castilenti, mentre un collega rimase ferito. L’incidente avvenne nel campo prove dell’azienda, dove i due lavoratori erano stati inviati per distruggere una miscela pirica. Secondo gli accertamenti quell’area non era autorizzata per operazioni con esplosivi e non rispettava i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.