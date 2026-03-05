VIDEO / ENNESIMA LITE IN PIAZZA GARIBALDI. RAGAZZA 19ENNE: «MAMMA COMPRAMI LO SPRAY AL PEPERONCINO»



Ancora tensione alla fermata degli autobus di piazza Garibaldi. L’ennesima lite è scoppiata davanti ai passeggeri in attesa del bus ed è stata ripresa con il cellulare da una ragazza di 19 anni. La giovane, che la sera frequenta la scuola guida e poi deve prendere l’autobus per tornare a casa, ha girato pochi secondi di video cercando di non farsi notare. Nel filmato si sentono urla e si vedono momenti di forte agitazione tra alcune persone alla fermata. Scene che, raccontano i pendolari, non sono rare. Episodi che si ripetono e che contribuiscono ad alimentare la sensazione di insicurezza tra chi utilizza i mezzi pubblici, soprattutto nelle ore serali. Proprio per questo la ragazza, spaventata da quanto accade sempre più spesso in piazza Garibaldi, ha chiesto alla madre di comprarle uno spray al peperoncino da tenere con sé quando deve tornare a casa la sera.