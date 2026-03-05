"CITTADINO DIGITALE", CONVIVIALE CONDIVISA TRA ROTARY, SOROPTIMIST, FIDAPA E ANDE

Il Rotary Club Teramo Est, presieduto da Camillo Arcieri, organizza una serata conviviale in programma giovedì 13 marzo alle ore 20.00 presso il Ristorante Corte dei Tini (SS 81, Villa Vomano – Teramo). L’iniziativa vedrà la partecipazione congiunta dei Club Soroptimist International( Presidente Arianna Fasulo ), Fidapa BPW Italy ( Presidente Marianna Gagliardi ) e ANDE ( Presidente Laura Quaresimale ), in un momento di incontro e condivisione volto a rafforzare la collaborazione tra realtà associative attive sul territorio. Ospite e relatore della serata sarà il Giammaria De Paulis, esperto informatico, esperto di comunicazione digitale e divulgatore scientifico, che tratterà il tema “Il Cittadino Digitale”, affrontando argomenti di grande attualità quali l’Intelligenza Artificiale, le truffe on-line, le frodi finanziarie e le principali insidie del mondo digitale contemporaneo. L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento e sensibilizzazione su tematiche che coinvolgono cittadini, imprese e istituzioni, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti digitali. Il Presidente Camillo Arcieri evidenzia come “la collaborazione tra Club e il contributo di relatori qualificati siano fondamentali per offrire alla comunità momenti di crescita culturale e sociale su temi di stringente attualità”. La serata sarà anche un momento di amicizia e convivialità tra i soci e gli ospiti dei Club partecipanti. Partecipazione esclusivamente riservata ai soci dei Club Organizzatori e loro invitati ospiti personali
Per informazioni: Segreteria Rotary Club Teramo Est- Avv. Mariella Di Nisio 328.7458391