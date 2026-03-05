CELLA IN FIAMME A CASTROGNO, INTOSSICATI DETENUTI E AGENTI

Un incendio appiccato all’interno di una cella ha provocato momenti di forte agitazione nella notte nel carcere di Castrogno, a Teramo, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e l’evacuazione di decine di detenuti. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte, quando nel penitenziario si sono sviluppate le fiamme e una densa nube di fumo ha invaso il reparto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, intervenuti per controllare, visto che l'incendio era stato domato con gli estintori, e mettere in sicurezza l’area. Nel frattempo la polizia penitenziaria ha gestito l’emergenza all’interno della struttura, assistendo i detenuti e coordinando le operazioni. Per consentire le verifiche e le attività di messa in sicurezza, circa cinquanta reclusi sono stati temporaneamente evacuati. Il bilancio è di sei persone rimaste intossicate dal fumo: quattro agenti della polizia penitenziaria e due detenuti. Tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario e sottoposti agli accertamenti necessari.



Foto elaborazione AI