ACQUAVIVA, UNA SOLA OFFERTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PISCINE: IL PROJECT FINANCING VA ALLA PRETUZIANA SPORT, I LAVORI INIZIERANNO TRA TRE MESI

Nessuna sorpresa questa mattina in Comune, in via della Banca, dove si è svolta l’apertura delle buste per la gara relativa alla riqualificazione delle piscine dell’Acquaviva. Alla procedura ha partecipato un solo concorrente: ad aggiudicarsi la gara è stata la Pretuziana Sport srl, che aveva presentato anche il project financing sul quale si basa l’intervento. Si tratta di un progetto destinato a cambiare profondamente il volto della frequentatissima piscina comunale di Teramo. L’idea progettuale è stata sviluppata dallo studio Landbau degli ingegneri Marco Berardinucci e Gianluca Mezzanotte, con la partecipazione della Dimenso di Filippo Gagliardi e Pasquale Gambacorta. La gestione dell’impianto sarà affidata alla Pretuziana Sport srl, rappresentata da Maurizio Salvi e Domenico Narcisi. L’avvio dei lavori è previsto indicativamente a giugno prossimo.

UN PROGETTO DI RIGENERAZIONE COMPLESSIVA

L’intervento prevede un generale risanamento dell’impianto natatorio con opere di ammodernamento, ristrutturazione ed efficientamento energetico, oltre ad alcune modifiche strutturali significative.

Tra le principali novità c’è la trasformazione dell’attuale vasca tuffi in una piscina dedicata ai bambini e alle attività ludico-sportive, mentre verrà realizzato anche un nuovo blocco prefabbricato in legno che ospiterà una vasca da 12x6 metri.

È previsto inoltre un ampliamento di circa 811 metri quadrati degli spazi a servizio della piscina coperta da 25 metri, con nuovi ambienti tra cui una palestra e un bar. Cambierà anche la dotazione dei parcheggi: agli attuali 42 posti auto se ne aggiungeranno altri 20 riservati esclusivamente alle piscine.

GLI INTERVENTI PREVISTI

Oltre al miglioramento sismico, il progetto comprende una serie di interventi di riqualificazione, potenziamento e adeguamento dell’intero complesso.

Tra le opere previste:

miglioramento dell’efficienza dell’impianto termico solare esistente;

efficientamento del sistema impiantistico generale;

riqualificazione degli spazi esterni con percorsi, aree verdi e parcheggi;

manutenzione straordinaria della piscina coperta da 25 metri.

Gli spogliatoi saranno completamente rinnovati e adeguati alle normative, con la realizzazione di un’area relax dotata di bagno di vapore e idro-doccia.

L’ingresso sarà riorganizzato con nuove tamponature esterne e un foyer ampliato, che arriverà fino alla vetrata della piscina da 25 metri. In questo spazio troveranno posto il bar e una zona ristoro.

Ai lati degli spogliatoi saranno invece realizzati nuovi ambienti destinati a palestra e area polifunzionale, con spazi dedicati anche alla fisioterapia e alla riabilitazione.

LA MODIFICA DELLA VASCA TUFFI

Una delle trasformazioni più rilevanti riguarderà la piscina tuffi da 12 metri. Sarà installato un pannello metallico a circa 1,30-1,40 metri sotto il bordo vasca per ridurre l’attuale profondità di cinque metri.

In questo modo la piscina potrà essere utilizzata per attività dedicate ai bambini, ma anche per ginnastica in acqua e riabilitazione motoria.

Il sistema sarà comunque reversibile, così da permettere l’utilizzo della vasca anche per attività subacquee.

IL NUOVO BAR DEL COMPLESSO SPORTIVO

Nel foyer della piscina coperta nascerà un bar con servizio di tavola fredda e calda. Una grande vetrata permetterà di seguire le attività in vasca.

Questo punto ristoro diventerà anche un riferimento per tutto il centro sportivo dell’Acquaviva: potrà infatti essere utilizzato non solo dagli utenti delle piscine ma anche dagli atleti dei campi di calcio, basket, pallamano e pattinaggio.

SPAZI PER FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

I locali laterali all’ingresso della piscina coperta saranno recuperati per ospitare un’area dedicata alla fisioterapia e alla riabilitazione motoria.

Sono previsti box per massaggi fisioterapici, sale per trattamenti e un ambulatorio per visite specialistiche, oltre a un locale polifunzionale utilizzabile per diverse attività.

UNA NUOVA PALESTRA DA 350 METRI QUADRATI

Sul lato sinistro dell’ingresso principale verrà realizzata una palestra di circa 350 metri quadrati, a ridosso della piscina da 25 metri.

Lo spazio, climatizzato, ospiterà attività fitness e corsi come walking, crossfit, stretch & tone, ginnastica a corpo libero e arti marziali.

Durante la stagione estiva sarà possibile utilizzare anche il bordo della piscina olimpionica esterna, attrezzato con lettini, ombrelloni e servizio bar.

SPAZIO SPETTATORI E PISCINA ESTERNA

Il progetto prevede anche il ripristino dell’agibilità per lo spazio spettatori sopra la vasca da 25x15 metri, con 90 posti complessivi accessibili direttamente dall’esterno.

Sono programmati inoltre interventi di manutenzione straordinaria sulla piscina olimpionica esterna da 50 metri, con lavori sul piano bordo vasca per migliorare la fruibilità degli spazi durante la stagione estiva.

IL NODO ENERGETICO: RISPARMI FINO ALL’80%

Una parte importante del progetto riguarda l’efficientamento energetico.

Tra le principali strategie previste:

realizzazione di cappotti termici e sostituzione degli infissi;

nuova unità di trattamento aria ad alta efficienza per l’area piscine;

nuova unità dedicata agli spogliatoi e alla palestra.

Le nuove tecnologie permetteranno di recuperare il calore dall’aria espulsa e trasferirlo sia all’aria esterna sia all’acqua delle vasche, riducendo drasticamente i consumi.

Secondo le stime progettuali, l’utilizzo delle nuove macchine potrà garantire un risparmio sui costi di gestione fino all’80% rispetto agli impianti tradizionali.

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO PER GLI UTENTI

Durante le fasi dei lavori si cercherà di garantire la continuità del servizio agli utenti anche se per qualche mese, si apprende, l'attività potrebbe essere sospesa per consentire il montaggio del cantiere nella piscina coperta. Ma tutto questo sarà deciso e comunicato agli utenti piu' avanti. L’obiettivo è quello di trasformare il complesso natatorio dell’Acquaviva in un polo sportivo moderno e multifunzionale, destinato a diventare uno dei punti di riferimento dello sport cittadino.

Elisabetta Di Carlo