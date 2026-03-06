ANGELA NARDI CI LASCIAVA 20 ANNI FA, DOMANI LA MESSA IN SUO RICORDO



Angela, vent’anni fa. Il segno lieve ma indelebile, come una luce che continua a brillare anche quando sembra essersi spenta, Angela Nardi non se ne è mai andata. Anche se il 7 marzo 2006 il suo sorriso si è fermato, il ricordo di quella luce non ha mai smesso di accompagnare chi l’ha conosciuta. Angela aveva negli occhi quella gentilezza semplice che resta impressa. Chi l’ha incontrata la ricorda così: disponibile, discreta, capace di regalare serenità anche nei gesti più piccoli. Non servivano grandi parole per descriverla: bastava il suo sorriso. Un sorriso che sapeva accogliere, rassicurare, rendere più leggere anche le giornate difficili. Per la sua famiglia il tempo non ha cancellato nulla. I fratelli Berardo e Alessandro, il marito Roberto, insieme alle cognate e ai nipoti, continuano a custodire il suo ricordo con infinito affetto. È una memoria fatta di momenti condivisi, di affetto quotidiano, di legami che il tempo non può sciogliere. A distanza di vent’anni, il 7 marzo 2026, la sua famiglia torna a stringersi attorno alla sua memoria, con lo stesso amore di allora. Il ricordo di Angela non è soltanto nostalgia. È presenza. È quella sensazione familiare che ritorna nei luoghi vissuti insieme, nei racconti che riaffiorano, nei sorrisi che la riportano tra chi l’ha amata. Per questo, nel giorno dell’anniversario, la famiglia invita quanti le hanno voluto bene a unirsi in un momento di raccoglimento e di memoria. Domani, sabato 7 marzo alle ore 17.30, nella chiesa di Sant’Antonio, sarà celebrata una Santa Messa in suo ricordo. Non è solo una ricorrenza. È un modo per dire che, nonostante gli anni, Angela continua a vivere nel cuore di chi l’ha conosciuta. Perché certi sorrisi non si spengono davvero. Rimangono, silenziosi e luminosi, nella memoria di chi li ha incontrati.